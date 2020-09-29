Kiralık gelinliği kumlu olduğu gerekçesiyle geri almayınca dövüldü

YARISINA KADAR KUMLAR İÇİNDEYDİ



Gelinliğin yarısına kadar kumlar içinde olduğunu belirten Ertik, "Biz, öncesinde dış çekimlerde gelinliği çok kötü bir durumda bize getirirlerse satın alma yapmalarını ya da zararını karşılamaları gerektiğini açıklıyoruz. Ufak bir kirlilik, yırtık, hatta yanık da hiç sıkıntı değil. Temizletmeleri de gerekmiyor ama bu gelinlik olağan dışı bir durumda geldi. Ben de bu durumda gelinliği kabul edemeyeceğimizi söyledim. Gelinliği satın almak istediğini söyledi. Bir miktar ödeme yapıp, aileleriyle görüştükten sonra akşam geleceklerini söylediler.