Kirpik liftingi sonrası nasıl bakım yapılır? Kirping liftingi nedir, nasıl uygulanır?

Uzun süreli etkisi, zahmetsizliği ve yoğun, dikkat çekici kirpikler için yapılan bu işlem kısa sürede tamamlanıyor. Kirpik liftinginin uzman bir kişi tarafından yapılması en önemli konudur. Herhangi bir alerjik reaksiyon yaşamamak için kendinizi işin uzmanlarına teslim edin. Şimdi kirpik liftingi ile ilgili bazı detayları ve sonrasında nasıl bakım yapmanız gerektiğini sizlerle paylaşacağız. Gelin hep birlikte bir göz atalım…

KİRPİK LİFTİNGİ NEDİR?

Kirpiklerin daha kalkık uzun ve kıvrık görünmesini sağlayan kirpik lifting işlemi aynı zamanda keratin bakımı olarak da bilinmektedir. 2-3 ay boyunca kalıcı etkiye sahip olan bu uygulama özellikle düz kirpiklere sahip olanların hayalindeki görünüme ulaşmalarını sağlıyor. Kirpiklere sürülen bazı solüsyonlar ile uzun süreli dolgunluk elde edilebiliyor.

KİRPİK LİFTİNGİ NASIL UYGULANIR?

Kirpiklerin yukarı doğru eğilim kazanması için öncelikle kirpik dibine silikon bir ped yerleştirilir. Kirpikler yukarı doğru özenle kaldırılarak yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Ardından yukarı kalkan kirpiklere solüsyon sürülür. Solüsyon, mikro çubuklar yardımıyla uygulanmalıdır. Tüm kirpiklere eşit miktarda sürülen solüsyonun bir süre kirpikte bekletilmesi gerekir. Daha sonra kirpiklerin görünümü etkin hale getirecekolan renkli solüsyon sürülür ve yine bir süre bekletilir. Renkli solüsyonla beraber keratin de uygulanarak kirpiklerin bakımı yapılmış olur. Bu solüsyonun yaklaşık 1 saat beklemesi gerekir.

KİPİK LİFTİNGİ SONRASI NASIL BAKIM YAPILMALIDIR?

Kirpiklerin yapısı lifting uygulamasının kalıcılığını etkileyebiliyor. Kirpik liftingi sonrası dikkat etmeniz gerekenler ise yaptırdığınız bu işlemi daha güzel bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. İşte kirpik liftingi sonrası kaçınmanız gerekenler ve bir kaç öneri…

- Kirpik lifting İşleminin ardından ilk 24 saat su ile teması önerilmemektedir.

-1 gün boyunca makyaj yapmaktan kaçınmalı ve göz ovuşturulmamalıdır.

-İlk gün yüzülmesi tavsiye edilmiyor ve başka yüz güzellik bakımı yapmaktan da uzak durmanız gerekiyor.

- İşlem sonrası yaptığınız makyajlarda kalıcı maskaralardan kaçının.

-Yağ bazlı makyaj çıkarıcılar yerine su bazlı ürünleri tercih etmelisiniz.

- Yüze veya gözlere yakın sıcak su veya buhardan uzak durun ve yüz üstü uyumamaya özen gösterin.