Kübra Boyraz'ı öldüren botoks olayında şok iddia! "Kürtaj da yapıyorlardı..."

'PAKET SERVİS KURYELİĞİNDEN, ESTETİSYENLİĞE'

İzmir Karşıyaka'da güzellik merkezi işletirken, yaklaşık 2 ay Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri ile ortaklık yapan Cansel Akter, açıklamalarda bulundu. Akter, 2 şüphelinin dolgu, botoks, kalça dolgusu, göğüs ve burun estetiği, yüz germe ve kürtaj gibi çok çeşitli operasyonlar yaptıklarını öne sürerek, "Önce Öner yapıyordu, Erdal yardım ediyordu. Öner, devletten yasa dışı bir şey yaptığı için atıldı diye biliyorum. Erdal da bana doktor olduğunu söyledi. Ancak daha sonradan araştırdığımda yemek firmasında paket servis görevlisiymiş. Öner ile tanışmış, Öner ona bu işleri öğretmiş. İşlemleri öğrenince o da operasyon yapmaya başlamış. Bunların yoğun ısrarları sonucu yaklaşık 2 aylık bir ortaklık dönemimiz oldu. Ben bunların ne tür insanlar olduklarını anlayınca ortaklığı sonlandırmak istedim. Ancak bunlar her şeyi öğrendiğim ve konuşacağımı düşündükleri için beni bırakmak istemediler. Konuşmamam için beni çocuklarımla tehdit ettiler" dedi.