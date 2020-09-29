Kütahya'da orman yangını

Örenköy yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye arazözlü ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık ilçesi Ören köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hisarcık, Emet ve Gediz ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

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