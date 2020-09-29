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'da orman yangını

'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:30 Son Güncelleme: 29.9.2020 16:48 ABONE OL
Kütahya'da orman yangını

Örenköy yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye arazözlü ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık ilçesi Ören köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hisarcık, Emet ve Gediz ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

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Kütahya'da orman yangını
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