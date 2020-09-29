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Makaslayan trafiğin aksamasına neden oldu

-Zonguldak D-655 Karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana gelen kazada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı. nedeniyle karayolunda trafik aksadı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 19:40 ABONE OL
Makaslayan TIR trafiğin aksamasına neden oldu

Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Şifasu mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada; 41 VN 785 plakalı TIR, karayolunun Şifalı Su Mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik aksadı. İl Jandarma Komutanlığı Bölge Trafik Komutanlığı ekiplerinin kazaya yaptığı müdahalenin ardından yoldan kaldırılan TIR'ın ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Makaslayan TIR trafiğin aksamasına neden oldu
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