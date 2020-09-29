Makyaj temizlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Göz makyajı nasıl temizlenir?

Birçoğumuz mükemmel bir cildin derinlemesine bir temizlik ile başladığını biliyoruz ancak bazen en iyi temizleyicilerle cildinizi ovsanız bile makyaj kalıntıları cildinize yerleşebiliyor. Kozmetik ürünlerin içerisindeki kimyasallar ciltte biriktiğinde sivilce ve siyah nokta gibi cilt problemlerine neden oluyor ve cildi olumsuz etkiliyor. İşte makyaj temizlerken dikkat edilmesi gerekenler...

GÖZ MAKYAJI NASIL TEMİZLENİR?

Kadınlar en çok göz makyajına zaman ayırırlar ve bu durum makyajı temizlerken de geçerli olabilir. Göz makyajınızı çıkarmanın en iyi yolu biraz sabırlı davranmaktır. İlk olarak makyaj temizleyici uygulayın ve böylelikle tüm maskara, far ve astarın yumuşamasını sağlayın. Bu sayede göz makyajınızı kolay bir şekilde silebilir ve sabah uyandığınızda göz çevrenizdeki lekelerden kurtulabilirsiniz.

Makyaj temizleyici yerine bebek şampuanı ile göz makyajınızı nazikçe ovarak bol su ile durulayabilirsiniz. Bu yöntem ile gözlerinizi yakmadan makyajınızı çıkarabilir ve gözlerinizi tahrişten koruyabilirsiniz.

SU VE SABUN MAKYAJ MENDİLLERİNDEN DAHA ETKİLİ BİR TEMİZLİK SAĞLAR

Makyaj temizleyici mendillerin makyaj çıkarmada ilk adım olarak kullanılması fikri kulağa daha mantıklı geliyor. Birçok kişi makyajını temizlerken sadece makyaj temizleyici mendil kullanarak aslında cildi için büyük bir risk oluşturuyor fakat makyajı en iyi şekilde çıkarmak için yıkama işlemi büyük önem taşır. Kullanabileceğiniz doğal bir sabun veya yüz yıkama jeli uyguladıktan sonra cildinizi su ile yıkayarak kalıntıları ortadan kaldırabilir ve cildinizi geceye en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz. Tek başına mendil kullanmak ve ardından bir nemlendirici kullanımı kirlerin gözeneklerinize yerleşmesine neden olur aynı zamanda bu yöntemler sivilce ve siyah noktalı bir sabaha uyanmanız kaçınılmaz olabilir.

SAÇLARINIZI İYİCE TOPLAYIN VE SAÇ ÇİZGİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Gece yatmadan önce saçlarınızı iyice toplamak bile çok zahmetli gelebilir. Ancak buna özen göstermemek saç çizginizde tıkanmış gözeneklere yol açabilir. Bu nedenle saçınızı toplamak için tokanızı banyonuzda bulundurun ve geriye doğru iyice topladıktan sonra alın ile saçın birleştiği bölgenin de temizlendiğinden emin olun.

MAKYAJ TEMİZLİĞİNİ NEMLENDİRİCİ İLE TAKİP EDİN

Cildiniz yağlı bile olsa makyajınızı temizledikten sonra nem ihtiyacını karşılamalısınız. Sabun, su ve temizleyicilere maruz kalan ciltte kuruluk oluşabilir ve akabinde bir gerilme hissedebilirsiniz. Temizliğin ardından nemlendirme işlemi cildinizin bakımını yapar, yumuşatır ve kuruluk sorununu ortadan kaldırır.