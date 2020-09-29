MEB’den son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim olacak mı?  (8,9,10,11 ve 12.sınıflar)

Yüz yüze eğitimin detayları hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hem de Bakanlık tarafından pek çok duyuru ile paylaşıldı. Öğrenciler ve veliler, okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt bulmuş oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak ve 9,10, 11, 12. sınıflar okula ne zaman gidecek? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime ilişkin yapılan açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılırken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Öğrenciler ve velileri resmi açıklamaları yakından takip ederken detaylar ise şu şekilde;

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi; Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.