Merdiven çökünce 2'nci katta mahsur kalan anne ile kızları kepçeyle kurtarıldı

Olay, Hasköy Piri Paşa Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın hafta sonu yapılan temel kazma çalışmaları sırasında yan taraftaki binanın alt kat hizasında toprak kayması oluştu. Kazı çalışmaları durdurulurken, binanın ikinci katının merdivenleri bu akşam saatlerinde çöktü. Çökmenin, binada iki kızıyla yaşayan Hacer Ballıca'nın pazar alışverişi sonrası eve girdikten dakikalar sonra yaşandığı öğrenildi. Olası bir facianın kıyısından dakikalarla kurtulan anne ile kızları çökme nedeniyle içeride mahsur kaldı. Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, inşaat ve çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sokağın dar olması nedeniyle itfaiye araçları olay yerine ulaşamazken, ekipler seyyar merdivenle daireye girdi. İtfaiye ekipleri, Hacer Ballıca ile biri fiziksel engelli olduğu öğrenilen iki kızını merdiven yardımıyla dışarı çıkaramayınca imdada iş makinesi yetişti. Ballıca ve kızları, inşaatın temel kazma çalışmalarında kullanılan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Hacer Ballıca'nın kız kardeşi Özlem Gün "14 gün önce müteahhit burayı aldı. Müteahhit yeni daha işe başladı. Ablamın evi çok eski. Merdivenden çıkılan taraf tamamen yıkılıyor. Ablamlar da hemen itfaiyeye haber veriyorlar. Haliyle hepimiz buraya geldik. 2 tane engelli çocuğu var ablamın. Merdiven yıkılınca mahsur kaldılar. itfaiye gelip kurtardı sağ olsunlar" diye konuştu.