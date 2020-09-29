‘Mesleğimizin değeri bilinsin’

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görev yapan hemşire Seher Altuncu, 24 saatlik nöbetinin ardından, taktığı maskenin yüzünde oluşturduğu izleri gösteren fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca, binlerce kişi, Seher hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına övgü dolu yorumlar yaptı. Yorumları görünce yaşadığı tüm zorlukları unutan Seher Altuncu, yeni atandığını ve kendisini Kovid-19 ile mücadelenin içinde bulduğunu anlatarak, "Bütün sağlıkçılar, bu zorlu dönemin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bazen 24 saatlik nöbetlerimiz oluyor. Dışarıda siz öksüren gördüğünüz birinden, 'acaba' deyip kaçabilirken, biz yüzde 100 Kovid olduğunu bildiğimiz insanlarla yüz yüzeyiz. Hiç çekinmiyoruz. Çünkü bizim görevimiz. Övgü dolu yorumlara teşekkür ediyorum. O fotoğraftan önce tulumlarımızı giyip, maskelerimizi takıp, içeri girdik ve saatlerce kaldık. Çok yoğun ve zor geçti" dedi.Seher hemşire, sözlerine şöyle devam etti: "Maskeyi çıkardığımda ise bütün izi yüzüme çıkmıştı. Eve gittiğimde hala burnumun üstünde maske varmış gibi hissettim. O fotoğrafla sağlıkçı arkadaşlarımın çektiği zorluklara anlatmayı, ne kadar zorluk çektiğimizi herkesin görmesini istedim. Çünkü mesleğimizin değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Beni en çok etkileyen yorum; 'Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk' diye yazılandı. Bu gerçekten beni onore etti, gurur verdi. Ama bu süreçte gerçekten özellikle sosyal izolasyona, maske ve hijyen kurallarına çok dikkat edin. Maske, 2 kişi karşılıklı takarsa etkili oluyor. Biri, burnunun altına ya da çenesine indirip, koluna taktığında etkili olmuyor."