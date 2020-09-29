Süper hücre yağışının İstanbul'da etkili olması sebebiyle merak edilen trend başlıklar arasında yer aldı. Megakentte öğle saatlerinde başlayan yağışlar kısa sürede etkisini gösterirken uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu. Uzmanlar son zamanlarda yaşanan yağışların süper hücre olduğunu söylemesiyle birlikte konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte Meteoroloji'den Süper Hücre uyarısı geldi! Süper Hücre yağışı nedir, ne demek?
Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.
Süper hücre (İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir. Süper hücreler, uygun ortam koşulları oluşturğunda dünyanın her yerinde oluşabilirler. Ama genellikle Amerika'nın geniş düzlüklerinde, batısı olan hortum bölgelerinde, Arjantin, Urugay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde sık oluşurlar. Avrupa, İngiltere ve Çin de oluştukları da kayıtlara geçmiştir.
Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.
Süper hücre "Az Yağışlı" (Low-precipitation: LP), "Klasik" (Classic), "Bol Yağışlı" (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.
İstanbul üzerinde oluşan süper hücre kentte şiddetli dolu yağışı ve yağmur oluşturdu. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, İstanbul'un güneybatısını vurması beklenen süper hücrelerin özellikle kıyı kesimlere şiddetli fırtına, kuvvetli yağış ve dolu bırakması bekleniyordu. Daha önce uyarılan Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevrelerinde ve Anadolu yakasının kimi bölgelerinde 12.30 itibariyle şiddetli yağmur ve dolu yağışı başladı.
Süper hücre, düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. İçerisinde sürekli bir hava hareketi olan bulutların çoğu dolu yağışını beraberinde getirir.