Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den Süper Hücre uyarısı geldi! Süper Hücre yağışı nedir, ne demek?

’den uyarısı geldi! nedir, ne demek?

Genel Müdürlüğü’nden ve yağışı uyarısı geldi. İstanbullular bugün öğle saatlerinde sağanak ve doluyla birlikte süper hücre yağışıyla karşılaştı. Kentte yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından uzmanlar bu yağışların devamının olacağını duyurdu. Megakentte yaşayan vatandaşlar ise yağışlar hakkında genel bilgiye sahip olmaya çalışıyor. Buna göre; Meteoroloji’den Süper Hücre uyarısı geldi! nedir, ne demek?

Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:57 ABONE OL
Meteoroloji’den Süper Hücre uyarısı geldi! Süper Hücre yağışı nedir, ne demek?

yağışının İstanbul'da etkili olması sebebiyle merak edilen trend başlıklar arasında yer aldı. Megakentte öğle saatlerinde başlayan yağışlar kısa sürede etkisini gösterirken uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu. Uzmanlar son zamanlarda yaşanan yağışların süper hücre olduğunu söylemesiyle birlikte konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte 'den Süper Hücre uyarısı geldi! nedir, ne demek?

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Meteoroloji’den Süper Hücre uyarısı geldi! Süper Hücre yağışı nedir, ne demek?

SÜPER HÜCRE NEDİR?

(İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir. Süper hücreler, uygun ortam koşulları oluşturğunda dünyanın her yerinde oluşabilirler. Ama genellikle Amerika'nın geniş düzlüklerinde, batısı olan hortum bölgelerinde, Arjantin, Urugay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde sık oluşurlar. Avrupa, İngiltere ve Çin de oluştukları da kayıtlara geçmiştir.

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

Meteoroloji’den Süper Hücre uyarısı geldi! Süper Hücre yağışı nedir, ne demek?

"Az Yağışlı" (Low-precipitation: LP), "Klasik" (Classic), "Bol Yağışlı" (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.

METEOROLOJİ UYARDI!

İstanbul üzerinde oluşan süper hücre kentte şiddetli dolu yağışı ve yağmur oluşturdu. 'den alınan bilgiye göre, İstanbul'un güneybatısını vurması beklenen süper hücrelerin özellikle kıyı kesimlere şiddetli fırtına, kuvvetli yağış ve dolu bırakması bekleniyordu. Daha önce uyarılan Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevrelerinde ve Anadolu yakasının kimi bölgelerinde 12.30 itibariyle şiddetli yağmur ve dolu yağışı başladı.

Süper hücre, düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. İçerisinde sürekli bir hava hareketi olan bulutların çoğu dolu yağışını beraberinde getirir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den Süper Hücre uyarısı geldi! Süper Hücre yağışı nedir, ne demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA