MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 29 Eylül 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Sisal Şans ile yeni dönemde her zamankinden daha çok ilgi gören şans oyunlarına özellikle büyük ikramiyenin artmasıyla beraber ilgi de artıyor. Bilindiği üzere haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişin sonuncusunda da 6 bilen olmayında 23 milyonu gecik büyük ikramiye devretmişti. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 29 Eylül 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta kazanan numaralar 5 7 8 35 37 44 olarak belirlenmiş ancak 6 bilen olmamıştı. Bu kapsamda şans oyunu severlerin gözü bu akşam gerçekleşecek olan çekilişe çevrildi…