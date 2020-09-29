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MPİ ile çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2020 ile Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği 2020 çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz çekilişte 6 bilen çıkmayınca 23 Milyon 758 bin 217 TL büyük ikramiyenin devrettiği biliniyor. Bu kapsamda ikramiye arttıkça şans oyununa vatandaşların talebi de artıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş bu akşam gerçekleşecek. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 29 Eylül 2020 ile Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:12 ABONE OL
MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 29 Eylül 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Sisal Şans ile yeni dönemde her zamankinden daha çok ilgi gören şans oyunlarına özellikle büyük ikramiyenin artmasıyla beraber ilgi de artıyor. Bilindiği üzere haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişin sonuncusunda da 6 bilen olmayında 23 milyonu gecik büyük ikramiye devretmişti. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2020 ile Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta kazanan numaralar 5 7 8 35 37 44 olarak belirlenmiş ancak 6 bilen olmamıştı. Bu kapsamda şans oyunu severlerin gözü bu akşam gerçekleşecek olan çekilişe çevrildi…

MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 29 Eylül 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 23 Milyon TL için çekiliş bu akşam 21.30'da yapılacak

MİLLİ PİYANGO İDARESİ (MPİ) 27 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI: 8 - 35 - 7 - 5 - 44 - 37

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 29 Eylül 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
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MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 29 Eylül 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
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