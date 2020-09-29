Mutfak masası seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli? Mutfak masası satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Mutfak masanız için malzeme seçmek zor olabilir. Doğru olanı seçmek için size uygun bir fiyatta, kullanışlı ve tarzınızı yansıtması önemlidir. Bunlardan herhangi birine uymayan bir masa daha sonra pişman olacağınız bir satın alma kararına neden olabilir. Mutfak masaları için kullanılan en yaygın malzemeleri şu şekilde sırlamak mümkün:

AHŞAP MASALAR: Dayanıklı ve onarımı kolaydır. Isı ve nem ile genişleme, büzülme ya da çizilme ve aşınma gösterebilir ancak onarımı kolay olduğundan sorun teşkil etmeyebilirler.

CAM MASALAR: Cam masalar özellikle küçük evler için idealdir. Cam oluşundan dolayı ortamın daha ferah görünmesini sağlarlar. Parmak izlerini gösterebilirler. Eğer temizlik takıntınız yoksa bu sizin için sorun olamayacaktır.

METAL MASALAR: Paslanmaz çelik ve lake gibi versiyonları ile mutfak için sık kullanılan masa çeşitlerinden biridir. Metaller daha dayanıklıdır ve kolay zarar görmezler fakat cam masada olduğu gibi her parmak izini gösterirler.

TAŞ, MERMER MASALAR: Taş ve mermer masalar kuvars, kompozit veya dökme taş içerebilirler. Dayanıklıdırlar ancak gözenekli yapısından dolayı lekeleri kolayca emebilirler. Ayrıca dekorasyonunuzda sürekli değişim yapıyorsanız taş ve mermer masalar ağır olduklarından sizi zorlayabilir.

PLASTİK MASALAR: Fiyatları oldukça uygundur ancak bu masalar genellikle balkon, teras ve bahçe seçimi için daha uygun olabilir. Ancak mutfaklarda da kullanılabilirler, ucuzdurlar ama kaliteli malzeme olarak kabul edilmezler.

MUTFAK MASASI SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

Ev dekorasyonu yaparken en çok özen gösterilen alanlar mutfaklardır. Gününüzün büyük bir bölümünün mutfakta geçtiğini düşünecek olursak hem göze hitap etmeli hem de fonksiyonel eşyalardan oluşması önemlidir. Mutfağınızda iyi bir masa seçimi için mutfağınıza uygun olması gerekir. İste mutfağınız için ideal bir masa seçimi yaparken dikkat etmeniz gerekenler:

- Mutfak masası alırken en başta mutfağınızın ölçülerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Mutfağınız için tercih edeceğiniz masanın mutfağınızın boyutuna uygun olmasına dikkat edilmelidir. Eğer küçük bir mutfağa sahipseniz küçük masalar tercihiniz olmalıdır.

- Yemek masanızın mutfak dolapları ile uyumlu veya tamamlayıcı renkler olmasına özen gösterilmelidir.

- Büyük bir mutfağa sahip olanlar dikdörtgen ve açılarak büyüyen masaları rahatlıkla kullanabilirler.

- Mutfakta sürekli kullanacağınız için temizliği kolay, silinebilen ve temizlenen malzemelerden olmasına özen gösterin.

-Yemek masanızın kalitesi de oldukça önemlidir. Sürekli yenilemek zorunda kalmak istemiyorsanız sağlam ve kullanışlı olması önemlidir.

- Özellikle küçük çocuğu olanlar oluşabilecek kazaları engellemek adına yuvarlak masaları tercih