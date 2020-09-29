‘O yumruk hepimizin yüzüne atıldı’

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu Furkan T. tarafından darp edilen ve gözünde meldana gelen hasar nedeniyle ameliyat edilen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, 3 gün sonra taburcu oldu. Yaşadıklarını anlatan Babayiğit, "Görme kaybım hala devam ediyor. Bundan sonra da yolumdan şaşmayacağım. Maskesizleri uyarmaya devam edeceğim" dedi. Hastane bahçesinde bekleyen çalışma arkadaşları görme kaybı devam eden Babayiğit'i yalnız bırakmadı. Arkadaşları "O yumruk hepimizin gözüne ve kalbine atıldı", "Emeğe saygı şiddete sıfır tolerans", "Artık yeter" yazılı pankartlarla sağlıkta şiddeti protesto eden sağlık çalışanları, "Sağlıkta şiddete hayır" dediler. Öte yandan geçen cumartesi akşamı Kovid-19 hastasına ilaç götürmek ve korntrol etmek için evine giden filyasyon ekibinde görevli Dr. Emrah Yavuzkılıç'a saldırarak burnunu kıran Recep K., çıkarıldığı adliyede tutuklandı.