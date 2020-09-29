On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Pazartesi günleri şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları, bugün (28 Eylül 2020 Pazartesi) Milli Piyango Online MP TV canlı çekilişiyle belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugünkü çekiliş için online ortamda kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazananı olmak istiyor. Bu bağlamda MPİ 28 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde günün şanslı numaralarını öğrenmek amacıyla araştırma yapıyorlar. Bu başlık altında Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bulabilir, günün şanslı numaralarıyla büyük ikramiye sorgulaması yapabilirsiniz…

ON NUMARA SONUÇLARI (28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen MPİ 28 Eylül On Numara sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle...