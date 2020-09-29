Öykü Arin, 100 hayat kurtardı

İZMİR'DE, 2 yıl önce lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı, Kasım 2018'de başlattığı "Öykü Arin'e umut ol" kampanyasında binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. 26 Haziran'da babasından yapılan yarı uyumlu nakilde ise ilik uyumu yüzde 98.5 oranında başarılı oldu. Öykü, pandemide risk grubunda olduğu için ev karantinasına alındı. İlik savaşı hâlâ süren Öykü ve ailesi ağustosta İzmir'deki evlerine döndü. Öykü için başlatılan kampanyada ise 530 bin bağış yapıldı. Bu bağışlardan 100 eşleşme olduğunu söyleyen baba Çağdaş Yazıcı, "100 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olduk" dedi.