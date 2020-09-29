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Özel hastane önünde fenalaşan adama müdahale edilmedi...

Vicdanları sızlatan olay 'nin Gebze ilçesinde yaşandı. Özel bir hastanenin önünde fenalaşarak yere yığılan Sebahattin Duru isimli yaşlı adama hastane doktorlarının ve personelinin müdahale etmemesi tepki çekti. Yaşlı adamın yanına koşup müdahale eden vatandaşlar 112 Acil Yardım hattına ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan Duru, tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre Duru'nun kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 12:18 Son Güncelleme: 29.9.2020 12:56 ABONE OL
Özel hastane önünde fenalaşan adama müdahale edilmedi...

'nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların ve personelin hiçbir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti.

Özel hastane önünde fenalaşan adama müdahale edilmedi...

Olay, 'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru'nun yardımına koştu.

Özel hastane önünde fenalaşan adama müdahale edilmedi...

Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi.

Özel hastane önünde fenalaşan adama müdahale edilmedi...

Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

Özel hastane önünde fenalaşan adama müdahale edilmedi...

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özel hastane önünde fenalaşan adama müdahale edilmedi...

Duru'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Özel hastane önünde fenalaşan adama müdahale edilmedi...
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