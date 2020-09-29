Ruj seçimi nasıl yapılmalı? Açık, kumral, buğday ve esmer ten rengine uygun ruj seçimi tüyoları

Makyaj kadınların en büyük tutkusudur fakat güzelleşmek için bazı tüyolar her zaman işe yarar ve cilt rengine uygun ürünler kullanmak kusursuz bir makyajın temel kuralıdır. Makyajın vazgeçilmez parçası olan tamamlayıcı ürünlerden biri de rujlardır. Bazı renkler oldukça gösterişli bazıları doğal bazıları ise tamamlayıcıdır. Ancak makyajınıza ve cildinize uyum sağlamadığında görünümünüzü bir anda olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple en iyi ruj seçimi yapmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

RUJ SEÇİMİ NASIL YAPILMALI?

Ruj seçimi yaparken ten rengine uygun bir ruj seçimi yapmak gerekir. Dudak yapınıza uygun bir sürüş tekniği kullanmakta rujunuzu dudağınızda daha çekici kılabilir. Ten rengine uygun ruj seçimi önemli olduğu kadar kıyafetinize, yer ve mekana uygun bir ruj seçimi de dikkat edilmesi gereken bir diğer ayrıntıdır. Ancak ten renginizi baz alarak her koşulda sizin için doğru bir ruju bulabilirsiniz. Peki ruj seçimi nasıl yapılmalı? İşte ten rengine göre en iyi ruj seçimi için bazı tüyolar…

AÇIK TENE UYGUN RUJ SEÇİMİ

Açık bir ten rengine sahip olanlar için ideal renkler pembe ve fuşya tonlarıdır. Gece makyajında ise mat kırmızılar açık tenlilere yakışan ruj renkleridir. Açık tenliler ruj seçiminde canlı renkleri daha iyi taşıyabilirler.

KUMRAL VE BUĞDAY TENE UYGUN RUJ SEÇİMİ

Buğday tenlilerde en iyi duran ruj renkleri pembe, kiremit, turuncu tonları ve pembe mor karışımlı ruj renkleridir. Gece makyajında nude tonlar buğday tenlilerin kullanabileceği ideal renklerdir.

ESMER TENE UYGUN RUJ SEÇİMİ

Koyu tenli esmer kişilere çarpıcı ve baskın tonlar daha uyumludur. Bordo, koyu kırmızı, kahve tonları esmer tenli kadınlarda harika duran ruj renkleridir. Koyu pembe ve mürdüm tonları sizi daha çekici gösterecek tonlardır. Esmer tenliler için koyu tonlar her zaman idealdir.