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Rus sporcuya gölette taciz

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Giriş Tarihi: 29.9.2020 ABONE OL
Rus sporcuya gölette taciz
İstanbul'da Göktürk Göleti'nde Rus sporcu İrina Z.'yi taciz eden Pakistanlı at binicisi M.T.'ye dava açıldı. Şüpheli hakkında cinsel istismar suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddiaya göre; İrina Z. geçen 5 Temmuz'da gölet çevresindeki ormanlık alanda yürüyordu. M.T. boğazını sıktığı ve boğazına bıçak dayadığı kadını taciz etti. Kadını tekme, yumruk ve bıçak darbeleriyle yaraladı. Kendini korumaya çalışan sporcu kadın da bıçağı ters çevirerek M.T.'ye sapladı ve tacizden kurtuldu. Şikayet üzerine M.T. yakalandı. M.T. ifadesinde "Cinsel içgüdülerimin yüksek olması nedeniyle kadına yaklaşıp, onunla birlikte olmak istedim. Pişmanım" dedi. Cezaevine gönderilen M.T. hakkında cinsel istimar suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapsi istenen M.T. ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.
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Rus sporcuya gölette taciz
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