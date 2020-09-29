Saçlar nasıl güçlenir? Saçların kopmasını engelleyecek bitkisel saç maskesi tarifleri

Saçlar her zaman güzelliği ve çekiciliği temsil eder. Ancak onların her zaman mükemmel görünmelerini sağlamak mümkün değildir. Yağmur, rüzgar, güneş, soğuk ve kuru havalar saçların yıpranmasına neden olur ve bu dış faktörlerden kaçınmak neredeyse imkansızdır. Bunların yanı sıra boya, röfle, ombre, fön, maşa gibi uygulamalarda saçların gücünü kaybetmesine, cansız ve mat bir görünüm kazanmasına neden olur. Neyse ki gücünü kaybetmiş saçlarınız için yapabileceğiniz birçok saç bakım maskeleri sizi koparak dökülmelerden, canlılığını ve parlaklığını yitirmiş sağlıksız saçlarınızdan kurtarmak için etkili bir çözüm sağlayabilir.

SAÇLAR NASIL GÜÇLENİR

Güçlü ve kalın saçlara sahip olmak için düzenli bakım uygulanması gerekir. Sağlıklı beslenme ve saçları aşırı yıkamaktan kaçınmakta önemlidir. Birde mutfağınızda bulunan malzemelerle ev yapımı tamamen doğal bir saç maskesi hazırlayabilir ve bu sayede saçlarınızı besler daha güçlü ve kalın olmalarını sağlayabilirsiniz. Peki saçların kopmasını engelleyecek maske tarifleri nelerdir? Koparak dökülen saçlar için nasıl bir maske hazırlanır? İşte saçlarınızın kalitesini ve gücünü arttıracak maske tarifleri ve bazı ipuçları…

GÜÇLÜ SAÇLAR İÇİN DOĞAL MASKE TARİFLERİ

KEFİR + DENİZ TUZU

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kefir

1 yemek kaşığı deniz tuzu

NASIL HAZIRLANIR?

2 yemek kaşığı kefirin içine deniz tuzunu ekleyin ve karıştırın. Saç diplerinize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Saçınızda 30 dakika bekletin ve durulayın.

ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA MASKESİ

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL HAZIRLANIR?

Yumurta ve zeytinyağını bir kapta çırpın. Kafa derinizden başlayarak tüm saçınıza uygulayın. Streçle iyice sararak saçınıza nüfuz etmesini sağlayın. Ardından 50-60 dakika sonra saçınızı yıkayın.

HAVUÇ SUYU MASKESİ

MALZEMELER

1 adet havuç

1 adet limon suyu

NASIL HAZIRLANIR?

Havucu katı meyve sıkacağından geçirin ve suyunu bir kabın içine alın içerisine limon suyunu da ilave ettikten sonra eşit miktarda saçınıza uygulayın. Daha sonra saçınızı 30-35 dakika bekletin ve sonra yıkayın.