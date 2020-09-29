Saçlar ne sıklıkta yıkanmalı? Günlük saç bakımına dair ipuçları…

Saçlarınızı yıkamak bakım rutininin bir parçası olsa da sık saç yıkama özellikle saç derisine zarar verebilir. Özellikle cilt tipine uygun olarak saç yıkama sıklığına karar vermek gerekir. Çünkü kuru ve yağlı saçların bakım rutini aynı değildir. Fazla yıkama saç derisinde hasara yol açabilir. Peki, hangi sıklıkta saçlar yıkanmalı? Günlük saç bakımı ile ilgili nelere dikkat etmeliyiz?

SAÇLAR HANGİ ARALIKLARA YIKANMALI?

Saçı her gün yıkamak saç derisinde bulunan doğal yağları arındırmanıza neden olur. Bu da saç derinizin kurumasına ya da daha fazla yağ üreterek yağ dengesinde bozulmalara neden olabilir. Ayrıca saç derisinde pullanma, tahriş, kaşıntı hatta kepek problemlerine yol açabilir. Bu sebeple her gün saç yıkamaktan kaçınmalıyız.

Sağlıklı saçlar için saç yıkama sıklığı haftada 3 kere olmalıdır. Ancak aşırı yağlanan saçlara sahipseniz haftada 2 kere yıkayabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında her gün duş almak zorunda kalabiliyoruz. İşte bu anlarda da saçlarınızı her gün şampuanlamak yerine 3 günde bir şampuanlayabilir diğer günlerde ise sadece durulayabilirsiniz.

GÜNLÜK SAÇ BAKIMI NASIL OLMALI?

Saçlarda yıkama sıklığının yanı sıra kadar en çok merak edilen konulardan biri de günlük saç bakımıdır. Saçlarınıza uygulayacağınız bazı günlük bakım rutinleri saçınızı koruma altına almanıza yardımcı olur. işte saç bakımınız için günlük bazı ipuçları…

* Günde 100-150 saç teli kaybetmek normaldir. Bu nedenle banyoda bir miktar saç gördüğünüzde endişelenmeyin.

* Islak saçlarınızı dikkatli bir şekilde tarayın çünkü kırılgan ve kırılmaya eğilimlidirler. Geniş bir tarak alın ve saçınızın köklerinden sonuna kadar mümkün olduğunca nazikçe tarayın.

* Saçlarınızı yıkadıktan sonra uçları çok dolaşıyorsa saç kremi kullanın. Saç kreminizi soğuk su ile durulayın. Bu sayede hem güç hem de parlaklık kazanabilir.

* Saçlarınızı ısıdan uzaktan tutun. Maşa yerine bigudi kullanabilirsiniz. Ayrıca akşamdan ördüğünüz saçlarınızı sabah açarak saçınıza hoş ve doğal bukleler kazandırabilirsiniz.

* Çabuk yağlanan saçlar genetik olabileceği gibi başka nedenlerden dolayı da gelişebilir. Eğer sizde yağlı saçlara sahipseniz ellerinizi saçlarınıza götürmekten kaçının çünkü yağlanma artabilir.

* Saç bakımınızı ihmal etmeyin haftalık maske uygulayın, bitkisel yağlarla hem bakımını hem de nem ihtiyacını karşılayın.