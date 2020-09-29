Şeker Hoca lakabıyla tanınan Celal Tilgen hayatını kaybetti! Şeker Hoca kimdir, kaç yaşındaydı?

Malatya'nın 'Şeker Hoca'sı olarak bilinen Celal Tilgen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun yıllar Şeker Fabrikası Camii'nde görev yapan Celal Tilgen'in çok fazla seveni bulunuyordu. Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Celal Tilgen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen kimdir?

ŞEKER HOCA KİMDİR?

Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Celal Tilgen (69), rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü.

Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tilgen'in Covid-19 rahatsızlığından öldüğü öğrenildi. Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.