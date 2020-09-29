Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

İstanbul Şişli'de uyruklu Sabuu K. isimli şahıs, kendisi gibi Moğolistan uyruklu sevgilisi Battulga Odgerel'e kabusu yaşattı. 1 ay boyunca işkence gören kadın, pencereden çığlık atarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kadını evde vücudu kesilmiş ve yaraları kabuk bağlamış halde buldu. Mağdur kadının bir odaya kilitlediği saldırgan adamın ise bileğini keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Saldırgan Sabuu K. ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 10:02 Son Güncelleme: 29.9.2020 10:15 ABONE OL
Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

Şişli'de bir binada kalan Moğolistanlı kadının birlikte olduğu aynı ülke vatandaşının 1 aydan bu yana işkencesine maruz kaldığı iddia edildi.

Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

Kadının pencereden yardım için bağırmasının ardından komşuların ihbarı üzerine sevk edilen ekipler, yaralı kadın ile bileklerini kesen adamı kanlar içerisinde bularak hastaneye kaldırdı.

Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

BİLEĞİNİ KESEREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli'deki Feriköy Emek Sokak'taki bir binada meydana geldi. Komşuları, 43 yaşındaki Battulga Odgerel isimli kadının pencereden yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdi.

Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

Binanın önüne gelen polisleri gören Battulga Odgerel, evin anahtarını pencereden attı. İçeri giren polisler, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan, bazı yaraları kabuk bağlamış haldeki yaralı kadın ile bu kadının bir odaya kilitlediği, bileği kesik 45 yaşındaki Sambuu K.'yi çıkardı.

Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen 112 ekibi vatandaşı iki yaralıyı ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

Yapılan araştırmada Battulga Odgerel'in bir ayı aşkın süreden bu yana Sambuu K.'nin zaman zaman bıçaklı olmak üzere şiddetine maruz kaldığı, son olarak kadını tartakladıktan sonra yere yatırarak sol bileğini kestiği, ardından kendisinin iki bileğini kestiğinin anlaşıldığı öğrenildi.

Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

Kan kaybeden kadının adamı bulunduğu odada kilitledikten sonra pencereyi açarak çevredekilerden ve komşulardan bağırarak yardım istediği iddia edildi.

Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

Polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişili'de kan donduran olay! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA