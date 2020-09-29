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Siverek’te son bir yılda 102 satıcısı tutuklandı

’nın Siverek ilçesinde son bir yılda sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 102 kişi tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 14:34 ABONE OL

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi çalışmaları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adres ve kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 567 kilo 889 gram kubar esrar, 80 kilo 200 gram toz esrar, 2 kilo 680 gram plakalar halinde esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 1 kilo 730 gram kokain, 2 kilo 665 gram eroin ile 3 kilo 608 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 542 çeşitli uyuşturucu hap ele geçilirken konuyla ilgili olduğu iddiasıyla 211 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 102'si uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Siverek’te son bir yılda 102 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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