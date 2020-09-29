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HABERİ - 'ı öldürdüğü iddia edilen kimi tehdit etti? İki sır ölüm, aynı savcılıkta...

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan 'ın dava dosyasına ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak aile ve Aleyna Çakır'ın dava dosyalarının birleştirilip incelenmesini istemiş, ailenin avukatları ise bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise iki sır ölüme aynı savcılığın bakacağı açıklanırken Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin bir flaş gelişme daha yaşanıyor. 'un Çakır'ın ev arkadaşını tehdit ettiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 29.9.2020 10:43 Son Güncelleme: 29.9.2020 11:09 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ - Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun kimi tehdit etti? İki sır ölüm, aynı savcılıkta...

haberi... davasında yeni bir gelişme yaşanıyor. 'un Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı aynı zamanda ölümüne tanıklık yapan kız arkadaşını tehdit ettiği ve ifadelerini geri almaları gerektiği için baskı yaptığı ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatları bu yönde açıklama yaparken Ümitcan Uygun hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Ümitcan Uygun ve Aleyna Çakır'ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'un ölümüne ilişkin dava dosyası Aleyna Çakır'ın ölüm dosyası ile birleştirildi.

SON DAKİKA HABERİ - Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun kimi tehdit etti? İki sır ölüm, aynı savcılıkta...

İKİ SIR ÖLÜM, AYNI SAVCILIKTA

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı 'un annesinin şüpheli ölüm dosyasını yürüten savcıya tevdi etti."

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA YENİ GELİŞME

'ın davasın artık 'un davasına bakan savcılığın ilgileneceği ortaya çıktı.

"Olayı bütünsel bir şekilde ele alabilmek ve maddi gerçekliğe bir anda ulaşabilmek adına bu iki dosyaya aynı savcının bakması çok kıymetli olacak bizim için."

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SON DAKİKA HABERİ - Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun kimi tehdit etti? İki sır ölüm, aynı savcılıkta...

ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

'ın ev arkadaşı ve ölümüne ilişkin tanıklık yapan kız arkadaşının tarafından baskı yapıldığı ve ifadesini geri alması için tehdit ettiğini öne sürdü. "İfademi geri almam için tehdit etti" dedi ve bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bu durumdan ötürü ise avukatlar, tutukluluk kararının çıkabileceğini ifade ettiler.

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SON DAKİKA HABERİ - Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun kimi tehdit etti? İki sır ölüm, aynı savcılıkta...
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