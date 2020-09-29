SON DAKİKA HABERİ - Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun kimi tehdit etti? İki sır ölüm, aynı savcılıkta...

Son dakika haberi...Aleyna Çakır davasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı aynı zamanda ölümüne tanıklık yapan kız arkadaşını tehdit ettiği ve ifadelerini geri almaları gerektiği için baskı yaptığı ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatları bu yönde açıklama yaparken Ümitcan Uygun hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Ümitcan Uygun ve Aleyna Çakır'ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin dava dosyası Aleyna Çakır'ın ölüm dosyası ile birleştirildi.
İKİ SIR ÖLÜM, AYNI SAVCILIKTA
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Ümitcan Uygun'un annesinin şüpheli ölüm dosyasını yürüten savcıya tevdi etti."
ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA YENİ GELİŞME
Aleyna Çakır'ın davasın artık Gülay Uygun'un davasına bakan savcılığın ilgileneceği ortaya çıktı.
"Olayı bütünsel bir şekilde ele alabilmek ve maddi gerçekliğe bir anda ulaşabilmek adına bu iki dosyaya aynı savcının bakması çok kıymetli olacak bizim için."
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un sır ölümü arasında bağlantı var mı? Dava dosyaları aynı savcılığa verildi | Video
ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı ve ölümüne ilişkin tanıklık yapan kız arkadaşının Ümitcan Uygun tarafından baskı yapıldığı ve ifadesini geri alması için tehdit ettiğini öne sürdü. "İfademi geri almam için tehdit etti" dedi ve bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bu durumdan ötürü ise avukatlar, tutukluluk kararının çıkabileceğini ifade ettiler.