SON DAKİKA HABERİ - Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun kimi tehdit etti? İki sır ölüm, aynı savcılıkta...

Son dakika haberi...Aleyna Çakır davasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı aynı zamanda ölümüne tanıklık yapan kız arkadaşını tehdit ettiği ve ifadelerini geri almaları gerektiği için baskı yaptığı ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatları bu yönde açıklama yaparken Ümitcan Uygun hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Ümitcan Uygun ve Aleyna Çakır'ın sır ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin dava dosyası Aleyna Çakır'ın ölüm dosyası ile birleştirildi.