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Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Haberi: ’da korkutan ! AFAD ve son depremler listesi

Sabahın erken saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre, Sivrice’de 3.9 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. ’nde yer alan bilgiye göre, saatler 5.40’ı gösterdiğinde yaşanan sarsıntı yerin 5.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İşte ’de yaşanan depreme ilişkin detaylar…

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Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dönemde yurt genelinde sık sık irili ufaklı depremler yaşanırken, bu sabah 'da da 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Alıncık köyünde yaşanan deprem, yeri 5.7 kilometre derinliğinde yaşandı. İşte son dakika deprem haberinin detayları ile son depremler listesi!

ELAZIĞ'DA SABAH SAATLERİNDE KORKUTAN DEPREM!

Elazığ'da sabah saatlerinde yaşanan deprem, vatandaşların tedirginlik yaşamasına neden oldu. Güncel bilgileri alabileceğiniz son depremler listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz…

Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi ve Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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