Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dönemde yurt genelinde sık sık irili ufaklı depremler yaşanırken, bu sabah Elazığ'da da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Alıncık köyünde yaşanan deprem, yeri 5.7 kilometre derinliğinde yaşandı. İşte son dakika deprem haberinin detayları ile son depremler listesi!

ELAZIĞ'DA SABAH SAATLERİNDE KORKUTAN DEPREM!

Elazığ'da sabah saatlerinde yaşanan deprem, vatandaşların tedirginlik yaşamasına neden oldu. Güncel bilgileri alabileceğiniz son depremler listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz…