Son dakika haberi: Konya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Konya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Yaşanan sarsıntının vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte Konya'da meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

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KONYA'DA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Konya'da 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ereğli ilçesi olan deprem, 5 kilometre uzaklıktaki Bor ilçesinde de yoğun olarak hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı oluşmazken kısa süreli bir panik yaşandı.