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Son dakika haberi: Konya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Konya’nın Ereğli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ile birlikte oluşan sarsıntı Bor, Altunhisar ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanan deprem, vatandaşlarda paniğe sebep oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre merkez üssü Konya’nın Ereğli ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.9.2020 14:37 Son Güncelleme: 29.9.2020 14:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Konya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Konya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Yaşanan sarsıntının vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte Konya'da meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

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KONYA'DA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Konya'da 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ereğli ilçesi olan deprem, 5 kilometre uzaklıktaki Bor ilçesinde de yoğun olarak hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı oluşmazken kısa süreli bir panik yaşandı.

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Son dakika haberi: Konya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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