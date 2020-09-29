Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 29 Eylül Salı Süper Loto çekilişi - MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayın ile gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar anında sabah.com.tr'de olacak. Peki, 29 Eylül tarihli Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, bugünkü Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta kazanan numaralar 5 7 8 35 37 44 olarak belirlenmiş ancak 6 bilen olmamıştı. Bu kapsamda şans oyunu severlerin gözü bu akşam gerçekleşecek olan çekilişe çevrildi…