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çekiliş sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 29 Eylül Salı Süper Loto çekilişi - MPİ bilet sorgulama ekranı

çekilişi için dakikalar kaldı. Ağustos ayından bu yana Online idaresinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bugün de merak konusu oldu. Çok sayıda şans oyunu tutkunu vatandaş, Süper Loto çekilişi için heyecanlı geri sayıma başladı. Süper Loto çekilişi canlı yayın ile belli olacak ve bilet sorgulama işlemi bu başlık altından gerçekleştirilebilecek. İşte, 28 Eylül tarihli çekilişe ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 29.9.2020 18:56 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 29 Eylül Salı Süper Loto çekilişi - MPİ bilet sorgulama ekranı

çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Online üzerinden canlı yayın ile gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar anında sabah.com.tr'de olacak. Peki, 29 Eylül tarihli Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, bugünkü Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta kazanan numaralar 5 7 8 35 37 44 olarak belirlenmiş ancak 6 bilen olmamıştı. Bu kapsamda şans oyunu severlerin gözü bu akşam gerçekleşecek olan çekilişe çevrildi…

Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 29 Eylül Salı Süper Loto çekilişi - MPİ bilet sorgulama ekranı

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 23 Milyon TL için çekiliş bu akşam 21.30'da yapılacak

MİLLİ PİYANGO İDARESİ (MPİ) 27 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI: 8 - 35 - 7 - 5 - 44 - 37

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 29 Eylül Salı Süper Loto çekilişi - MPİ bilet sorgulama ekranı
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
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Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 29 Eylül Salı Süper Loto çekilişi - MPİ bilet sorgulama ekranı
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