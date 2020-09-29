TEKNOFEST dolu dolu geçti

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Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020, Gaziantep'te farklı etkinliklerle tamamlandı.Gaziantep'te 24-27 Eylül tarihlerinde çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan festivalde, 21 farklı kategoride 100 binin üzerinde genç yarıştı, yaklaşık 5 bin finalist mücadele etti. Organizasyona Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi kabul edilmedi.Festivali dört gün boyunca başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili ziyaret etti.Yerli ve milli yazılım kartının tanıtıldığı festivalde önemli teknolojik gelişmeler aktarıldı, yarışmalar ve uçuş gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi1 Eylül itibarıyla Tuz Gölü'nde Roket Yarışması ve Kocaeli'de Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan heyecan, Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi'nde, İnsansız Hava Aracı Yarışması ile Alleben Göleti'nde, Model Uydu Yarışması ile Tuz Gölü'nde, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve Sürü İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, Hack Zeugma, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda olmak üzere 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül'e kadar devam etti.Festivalin tamamı, Youtube hesaplarından izlenebilecek. TEKNOFEST 2021İstanbul'da düzenlenecek.STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, şirketin desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye Drone Şampiyonası Finali sonuçlandı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 16 lisanslı pilotun mücadele ettiği finalde dereceye giren Atakan Mercimek, Yasin Can Çelik, Özgürcan Çelik Türkiye'yi temsil edecek isimler oldu. Türkiye şampiyonları, Dünya Drone Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.GAZIANTEP'TE gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan ancak yarışmadan 3 gün önce Kovid-19 nedeniyle karantinada kalan öğrenciler Samet Özdemir, Emine Tosun, "afet yönetimi" kategorisinde Türkiye birincisi oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntülü konuşan öğrenicler, stantlarına da görüntülü bağlanarak projelerini anlattı. Birincilerden Samet Özdemir, yarışmadan 3 gün önce testinin pozitif çıktığını söyledi. Öğrencilerden Emine Tosun da, "Cumhurbaşkanıyla karşılaşmak benim için çok güzel bir duyguydu" diye konuştu.bin 197 takım ve 100 bin gencin yarıştığı yarışmalarda 3 milyon liradan fazla para ödülü dağıtıldı.Manisa Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 2020 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge finallerinde ikinci olarak katıldığı TEKNOFEST'te 2020'de Türkiye birincisi oldu.'Görme engelliler için sesli haritalar' projesi ile ödüle kavuşan liseli öğrenciler Azra Yılmaz ve Fadime Çalık'a ödüllerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takdim etti.Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) "CENGALYON" takımının, "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisi- "Sosyal İnovasyon" temalı yarışmada birinci olan projesi, kanserli çocuk hastaları, sevdikleri oyun ve park ortamına sanal gerçeklik uygulaması sayesinde kavuşturacak.