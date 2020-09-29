Çoğu zaman inatçı yağ lekeleri ve yanmış yiyecek kalıntılarından kurtulmak zor olabilir. Ancak çok amaçlı ve doğal bir temizleyici olan sirke ile tost makinenizi tüm kir ve lekelerden arındırarak etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz. Peki tost makinesi nasıl temizlenir? Sirke ile tost makinesi temizliği nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

TOST MAKİNESİ TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Tost makinesi temizlerken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar bulunur. Genellikle tost makinesi temizlerken yapılan hatalar cihazın bozulmasına neden olabilir. İşte sizi bu durumdan kurtaracak bazı ipuçları…

- Tost makinenizi temizliğine başlamadan önce prizden çekerek elektrik bağlantısının olmadığından emin olunuz.

- Makineniz soğuduktan sonra temizliğe başlamalısınız aksi takdirde sıcak makineyi temizlemek bozulmasına neden olabilir.

- Metal ve kesici nesneler ızgaranın çizilmesine neden olabilir. İnatçı lekeleri silikon bir malzemeyle temizleyebilirsiniz.

- Makinenizi suyun altına sokarak yıkamak ya da suya batırmak bozulmasına neden olur.

Makinenizin temizliğini yaparken bu kurallara dikkat ederek ömrünü uzatabilirsiniz. Her kullanımın ardından küçük çaplı bir temizlik yaparak bu sayede genel temizliğini daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SİRKE İLE TOST MAKİNESİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 yemek kaşığı sirke 1 su bardağı su

1 sünger

1 tane boş sprey şişesi

SİRKE NE İŞE YARAR?

Sirke, mikrop öldürücü, temizleyici ve parlatıcı etkilere sahiptir. Antibakteriyel özelliği ile bakterileri öldürür ve onların üremesini engellemeye yardımcı olur.

NASIL YAPILIR?

- Boş bir sprey şişesine 3 yemek kaşığı sirkeyi koyun.

- Sirkenin üzerine bir bardak suyu boşaltın.

- Karışımı iyice çalkalayın

- Tost makinenizi silkeleyin ve tüm kırıntılardan arındırın.

- Hazırlamış olduğunuz çözeltiyi 15 cm uzaklıktan makinenize püskürtün.

- 1 saat bu şekilde bekletin.

- Ardından temiz bir sünger ile makinenizi temizleyin.

- Süngeri yıkayın içi pırıl pırıl olana kadar işleme devam edin.