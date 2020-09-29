SON DAKİKA! Van’da uyuşturucuya geçit yok! Bal kutuları altında 9 kilo eroin bulundu

Van'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerince İpekyolu İlçesi'nde faaliyet gösteren bir Kargo Şubesinde Narkotik Madde Arama Köpeği ZEUS ile birlikte yapılan detaylı aramada 3 adet koli içerisinde bulunan toplam 23 adet bal kutusundan 9'unun altına zulalanmış vaziyette 9 paket halinde toplam 9 Kilo 140 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.





Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak (S.K.) "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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