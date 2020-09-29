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Yangından vahşet çıktı

FURKAN YAZICI
Giriş Tarihi: 29.9.2020 ABONE OL
Yangından vahşet çıktı
Antalya'da ormanlık alanda çıkan küçük çapta yangının söndürülmesinin ardından alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedi bulundu. İnceleme sonucu silahla vurulup, boğularak öldürüldüğü tespit edilen cesedin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, katil zanlısı olarak eski özel harekat polisi H.B.'yi gözaltına aldı. İddiaya göre emekli H.B.'nin büfesini devrettiği Yalçın'dan parasını alamadığı, bu nedenle Yalçın'ı öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
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Yangından vahşet çıktı
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