Yangından vahşet çıktı

Antalya'daormanlık alanda çıkanküçük çapta yangının söndürülmesininardından alevlerinçıkış noktasında yanmışerkek cesedi bulundu. İncelemesonucu silahla vurulup, boğularaköldürüldüğü tespit edilen cesedinCHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı HasanHaluk Yalçın'a (53) ait olduğutespit edildi. Soruşturmayıgenişleten ekipler, katil zanlısı olarakeski özel harekat polisi H.B.'yi gözaltınaaldı. İddiaya göre emekli H.B.'ninbüfesini devrettiği Yalçın'dan parasınıalamadığı, bu nedenle Yalçın'ıöldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.