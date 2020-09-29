Yangından vahşet çıktı

Antalya'da
ormanlık alanda çıkan
küçük çapta yangının söndürülmesinin
ardından alevlerin
çıkış noktasında yanmış
erkek cesedi bulundu. İnceleme
sonucu silahla vurulup, boğularak
öldürüldüğü tespit edilen cesedin
CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan
Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu
tespit edildi. Soruşturmayı
genişleten ekipler, katil zanlısı olarak
eski özel harekat polisi H.B.'yi gözaltına
aldı. İddiaya göre emekli H.B.'nin
büfesini devrettiği Yalçın'dan parasını
alamadığı, bu nedenle Yalçın'ı
öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.