Türk Dil tarihi açısından büyük önem taşıyan Yenisey Yazıtları ve özellikleri hakkında bilgiler merak ediliyor. Genellikle derslerde eğitim olarak verilen yazıtların o döneme ait birçok bilgi içerdiği biliniyor. Toplam 158 adet Türkçe yazıt kurgan (mezar) ve kaya taşlarından oluşan Yenisey yazıtları Orhun Alfabesi diye bildiğimiz Türkçe Damgalar ile yazılmıştır. Bu yazıtların Kırgızlara ait olduğu kaynaklar arasında bulunuyor. Peki Yenisey yazıtları ve özellikleri: Yenisey yazıtları kime ait?

YENİSEY YAZITLARI VE ÖZELLİKLERİ

Türkçenin ilk yazılı belgeleri olma özelliği taşıyan yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. Gelişmiş bir dille yazılan yazıtlar toplam 158 adet Türkçe yazıt kurgan (mezar) ve kaya taşlarından oluşmaktadır. Yalın ve abartısız bir dille yazılan yazıtlar türk tarihi ve dili hakkında birçok bilgi verir.

Kaynaklara göre Yenisey yazıtları Orhun Yazıtları'ndaki yüksek heyecan ve lirizmden uzaktır. Kullanılan yazı Orhun Yazıtları'ndaki kadar gelişmemiştir. Mezarların dikiliş tarihleri belli değildir.

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YENİSEY YAZITLARI KİME AİT?

Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. Yenisey Yazıtları, Rusya'da Hakasya, Tuva ve Altay özerk cumhuriyeteleri içinden geçen Yenisey Nehri boyunca bulunmuş olan toplam 158 adet Türkçe yazıt kurgan (mezar) ve kaya taşlarından oluşmaktadır. Yazıtlar Orhun Alfabesi diye bildiğimiz Türkçe Damgalar ile yazılmıştır. Türk tarihi açısından birçok bilginin bulunduğu yazıtların dili sadedir.

YENİSEY YAZITLARI ÖZELLİKLERİ

Rusya'da Hakasya, Tuva ve Altay özerk cumhuriyetleri içinden geçen Yenisey Irmağı boyunca bulunmuş olan toplam 158 adet Türkçe yazıt kurgan (mezar) ve kaya taşlarından oluşmaktadır.

Yazıtlar Orhun Alfabesi diye bildiğimiz Türkçe Damgalar ile yazılmıştır.

Türk dili tarihinin ilk somut verilerini oluşturur.