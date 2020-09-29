Zoom indirme işlemi: Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Coronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için zoom uygulaması yoğun ilgi görüyor. Online olarak görüşme imkanı sunan Zoom birden çok kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Google Play'de hem Apple Store üzerinden indirilen uygulamada öğretmenler video konferans sayesinde öğrencilerle canlı bağlantı kurabiliyor. Peki Zoom indirme işlemi nasıl yapılır? Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

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ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulaması hem Google Play'de hem Apple Store'da bulunabiliyor. İlgili uygulama marketlerinin arama kısmına Zoom yazarak programı indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.