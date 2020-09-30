Türkiye'nin en uzun gövdeli barajı olan Reyhanlı Barajı'nın su tutması ile birlikte, 50 yıl sonra kuşlar yuvasına döndü. Uzmanların söylediklerine göre Amik Gölünün plansız kurutulmasıyla bölgede çok ciddi doğal tahribat oluştu. Bölgenin bitki örtüsü ve hayvan türleri önemli ölçüde değişti. Türkiye'nin en uzun gövdeli Reyhanlı Barajının su tutmasıyla Amik gölünün göl çanağı 50 yıl sonra yeniden oluştu. 9 ay gibi kısa sürede Kuşlar yuvalarına döndü. Kuşların dönüşü Hatay ve doğa adına mükemmel manzaralar oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN YENİ KUŞ CENNETİ

Reyhanlı Barajı kısa süre içinde göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oldu. Göç yolları üzerinde bulunan Hatay'ın göçmen kuşlar için ideal bir sulak alan haline dönüştü. Kuş gözlemcilerine göre Hatay, ülkemizin ve dünyanın sayılı kuş göç rotası üzerinde. Heryıl bahar ve sonbahar aylarında sürüler halinde göçmen kuşları görmek mümkün oluyor. Göçmen kuşların gökyüzündeki dansı eşsiz manzaralar oluşturuyor.

HATAY ÖNEMLİ 3 KUŞ ROTASI ÜZERİNDE BULUNUYOR

Hatay'ın Amanos Dağları, Amik Ovası ve su tutmaya başlayan Reyhanlı barajı her yıl çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. İlkbaharda Afrika'dan gelen, kışı Afrika'da geçiren kuşlar ile üremek ve beslenmek amacıyla yazın kuzeye göç eden kuşların göç sırasında Hatay semalarından geçiyor. Hatay, göçmen kuşlar için dünyanın en önemli 3 kuş rotası üzerinde bulunuyor.

129 KUŞ TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Başta doğa severler ve Hatay Tabiatını Koruma Derneği tarafından yapılan gözlemlerde 129 farklı kuş türü gözlendi. Sayının kısa sürede bu rakamlara ulaşması doğa severlerde büyük bir umut doğurdu.. Önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artması bekleniyor.

KUŞ GÖZLEMCİLERİNİ BEKLİYORUZ

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'nin en uzun gövdeli barajı olma özelliğini de taşıyan Reyhanlı Barajı'nın su tutması ile birlikte, göçmen kuşların 50 yıl sonra tekrar yuvalaranı döndüğünü söyledi.

Reyhanlı Baraj Gölü önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden olacağının altını çizen Yayman, "Özellikle kuş gözlemcileri için foto safari sevenler için mükemmel bir destinasyon olacak. Dünyanın sayılı göç yolları üzerinde bulunan Hatay'ımız yeni barajların su tutmasıyla göçmen kuşlar için ideal bir havza haline gelecek" dedi.