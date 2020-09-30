A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

A101 marketler zinciri bu hafta getirdiği ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaracak. Market her hafta oldukça kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketici ile buluşturuyor. Perşembe günü, marketin yolunu tutacak bireyler ise, 'A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?' sorusunu aratıyor. İşte A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu….

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BU HAFTA DA DOLU DOLU GELİYOR!

A101 market teknolojik, temizlik gıda gibi çok sayıda ürüne yer verdi. Broşür içerisinde bu hafta yine birçok yeni ürün bulunuyor.

İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı;