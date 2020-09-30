Alp Er Tunga, milattan önce 7. yüzyılda yaşamış, sevilen ve kahraman olan bir Türk hükümdarıdır. Alp Er Tunga destanında İranlılarla yapılan savaşlar anlatılmaktadır. Firdevsi'nin Şehnamesi'ne dayanır ve Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı yapıtında bu kahramanla ilgili beyitler de bulunmaktadır. Peki; Alp Er Tunga destanı kime aittir? Alp Er Tunga destanı kısaca özeti

ALP ER TUNGA DESTANI ÖZETİ

Alp Er Tunga destanında Saka Hakanı Alp Er Tunga'nın İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılmaktadır. Konu ile ilgili bilgiler, Firdevsi'nin Şehnamesine dayanır. Aynı zamanda Yusuf Has Hacip'in Kutagdu Bilig adlı yapıtında da bununla ilgili beyitler bulunmaktadır.

Alp Er Tunga'nın genel olarak hayatı savaşlarla geçmiş olup uzun süre mücadeleler vermiştir. İranlı Medlerin hükümdarı Keyhusrev'in davetinde hile ile Alp Er Tunga öldürülmüştür.

Asur kaynaklarında Maduva, Heredot'ta Madyes, İran ve İslam kaynaklarında ise Efrasyab adlarıyla Alp Er Tunga anılmaktadır.

Alp Er Tunga destanının metin hali günümüze ulaşmamış olup bir kısmı yukarıda belirtilen kaynaklarda Saka hükümdarı ve kahramanı olarak belirtilen Alp Er Tunga ağıtı olarak yer almaktadır.

Bugünkü bilgilere göre; Alp Er Tunga ile ilgili en geniş bilgi İran destanı Şehname'de görülmüştür.

Alp Er Tunga öldi mü?

Isız ajun kaldı mu?

Ödlek öçin aldı mu?

Emdi yürek yırtılur.

(Günümüz Türkçesi)

Alp Er Tunga Öldü mü

Dünya sahipsiz kaldı mı

Korkak öcünü aldı mı

Şimdi yürek yırtılır

Ödlek yarağı içine aldun mi?

Oğrun tuzağ uzattı

Begler begin azıttı

Kaçsa kah kurtulur?

Begler atın urgurup

Kadgu anı turgurup

Mengzi yüzi sargarup.

Korkum angar türtülür.

Uluşıp eren börleyü'

Yırtıp yaka urlayu

Sıkrıp üni yırlayu

Sığtap közi örtülür.

Könglüm için ötedi.

Yitmiş yaşıg kartadı

Kiçmiş ödig irtedi

Tün kün kiçip irtelür

Felek yarar gözetti

Gizli tuzak uzattı

Beylerbeyini kaptı

Kaçsa nasıl kurtulur

Erler kurt gibi uludular

Hıçkırıp yaka yırttılar

Acı seslerle bağırdılar

Ağlamaktan gözleri kapandı

Beğler atlarını yordular

Kaygı onları durdurdu

Benizleri yüzleri sarardı

Safran sürülmüş gibi oldular