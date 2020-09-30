Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?

ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?

Silah altına alınacak olan yükümlü vatandaşlar askerlik yerlerine ilişkin araştırmalarına başladılar. Corona virüsü nedeniyle er ve erbaşlar koronavirüs testine tabi tutulacak. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü yükümlülerin sevk tarihleri ve corona virüsü testi yaptıracakları tarihleri açıkladı. Peki; ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 30.9.2020 15:04 Son Güncelleme: 30.9.2020 15:04 ABONE OL
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre, silah altına yatacak yükümlülerin sevk tarihleri ile koronavirüs testi yaptıracakları tarihler açıklandı. Bu açıklamanın ardından Kasım Celp dönemine ilişkin araştırmalar da başlamış oldu. Bu bağlamda; ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?

EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA