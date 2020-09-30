Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre, silah altına yatacak yükümlülerin sevk tarihleri ile koronavirüs testi yaptıracakları tarihler açıklandı. Bu açıklamanın ardından Kasım Celp dönemine ilişkin araştırmalar da başlamış oldu. Bu bağlamda; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı?

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.