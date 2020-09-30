Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde dikkat çekici detaylar

"Ataşehir'de bulunan bir restorana gittiğimde arkadaşım E.A.,'yı gördüm ve yanına oturdum. O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda'ya 'Arkadaşın kalktı, alkollüsün istersen sen de kalk' dedik. Bize 'Hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi.



