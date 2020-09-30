Azeri iş adamına 35 milyonluk boşanma davası

Türkiye'nin en büyük armatör şirketlerinden Albros Denizcilik Ve Ticaret Anonim Şirketindeki sahibi Rauf Alakbarov, Aida Alkbarov ile 1981 yılında evlendi. Azerbaycan'da yaşayan çift, o dönem İstanbul'da kurulan şirketini yönetebilmek için İstanbul' a taşındı. Kardeşiyle birlikte kurdukları şirket her geçen yıl sermaye artırım yapan çiftin mutlu süren birlikteliğinden bir kız ve erkek çocukları oldu. İlk yıllar çocuklarının zorunlu eğitimleri nedeniyle Bakü'de yaşayan Aida-Rauf Alakbarov, 2004 yılından itibaren temelli olarak İstanbul'da yaşamaya başladı.

UKRAYNALI SEVGİLİDEN ÇOCUĞU OLDU



63 yaşındaki İş adamı Rauf Alakbarov, iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda Ukraynalı 29 yaşındaki bir genç kadın ile tanıştı. Gizli bir ilişki yürüten iş adamının, bu gizli birlikteliğinden bir de çocuğu oldu. Aida, eşinin bu ilişkisini bilmiyor ve evliliğini mutlu şekilde devam ettiriyordu. Rauf Alakbarov'un son dönemde eşine olan ilgisizliği, sevgisizliği baş göstermişken Aida Alakbarov, başka bir kadının varlığını öğrendi. Eşiyle yüzleştikten sonra yine iddiaya göre iş adamı Rauf Alakbarov, ailesine zulüm etmeye başladı. Çocuklarını para ile terbiye etmek, annelerine verdikleri destek için onları cezalandırmak adına önce aile şirketinde çalışan kızını işten çıkarttı. Torunlarının okul ödemelerini kesip, kullandıkları kredi kartlarını iptal etti, araçlarını ellerinden aldıktan sonra ailesinin yaşadığı evi gizlice satışa çıkarttı.





AİLESİNİ KAPININ ÖNÜNE KOYDU



Aida ve çocukları evlerinde oldukları bir anda icra memurları evi tahliye etmek için geldi. Memurları karşısında gören Aida Alakbarov, icra müdürlüğünden alınmış tahliye kararı olduğunu öğrendiğindeyse büyük bir şok yaşadı. Çünkü ev, Albros Denizcilik isimli şirkete ait görüyordu. Rauf Alakbarov, eşinin hissedarı olduğu şirket ile yapmış olduğu kira akdini sonlandırmış, şirketin göndermiş olduğu icra emrine yasal itiraz süresi içerisinde bilerek ve isteyerek itiraz edilmeyerek takip kesinleştirilmişti. saatler süren tahliyeyle 40 yıllık eşini, çocuklarını ve torunlarını kapının önüne koymuştu. Kapının önünde kalan aileye ise komşuları sahip çıktı.

35 MİLYONLUK TAZMİNAT TALEBİ



Geçtiğimiz günlerde Aida Alakbarov İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisini aldatıp, eziyet eden 40 yıllık eşinden boşanmak istedi. Avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Aida Alakbarov'un, Albros Denizciliğin hisseleri, sermaye ve kar payları, huzur hakkı ve maaş alacakları şirket malvarlığı üzerinde yarı oranda hak sahibi olduğu belirtildi. Buna rağmen Rauf Alakbarov'un boşanma davası açıldığı günden bugüne sermayesi milyarlar olan şirketinden her gün gemi sattığı ve sermeyesini düşük göstererek, eşi Aida'ya mal vermemek için bu şekilde malları elden çıkarttığını ileri sürerek ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi. 150 bin liralık yoksulluk nafakası ve tedbir nafakası isteyen Aida, 35 milyonluk maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi talep etti.