Babasını baltayla öldürdü, savunması şaşırttı

''BABANI ÖLDÜR' DİYE SESLER DUYDUM'



Eyüp Yıldız, savunmasında, "Olay günü kendimi öldürmek için çok sayıda hap içtim. Ancak ölmedim. Babam, ölen annemle ilgili kötü konuşuyordu ve bana hakaretler ediyordu. Uyuşturucu kullanıyordum. Olay günü, 'Babanı öldür, kendini öldür' diye sesler duymaya başladım. Babam, uyuşturucuyu bırakmazsam beni öldüreceğini söylüyordu. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Sabah uyandığımda babam yerde hareketsiz yatıyordu. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, kendimde değildim. Kendime geldiğimde babamın öldüğünü gördüm, polise gidip, teslim oldum. Beraatimi istiyorum" dedi.