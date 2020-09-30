Babıali duayeni Işıklar’a veda

Babialı'nın usta isimlerinden, Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç'un yakın dostu ve gazeteci ve yazar Abdullah Işıklar, hayatını kaybetti. Işıklar, Edirnekapı Anıt Mezar yanındaki aile mezarlığına dün öğleden sonra defnedildi. Adıyaman'da 1933'de dünyaya gelen Işıklar, gazeteciliğe 1952'de "Büyük Doğu" ile başladı. Işıklar, Yeni Sabah gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak çalıştı. 1960 ihtilaline kadar Fetih gazetesini çıkaran Işıklar'ın Cağaloğlu'nda kitapçı dükkanı vardı. Türkiye'nin ilim, fikir, sanat ve tasavvuf dünyasından birçok ismini tanıyan Işıklar, yakın zamanda Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasına destek verirken "Parayla satın alınamayacak tek şey sevgidir" demişti.