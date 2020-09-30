Bakan Koca: Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor

Türkiye'deson 24 saatte yapılan test sayısı 114 bin 940 olurken, bin 427 yeni tanı konuldu. 68 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 130, ağır hasta sayısı bin 583 oldu. İyileşen bin 452 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Zatürre oranı 6.5 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün (dün) tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin"