Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı olamktadır. Günlük verilere göre son olarak 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Son 24 saatte vefat eden hasta sayısı ise 68 oldu. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
Detaylar şu şekilde;
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK MI?
Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak. Bilim Kurulu tarafından alınacak yeni önlemler ve kararlar merak ediliyor.
Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Covid-19 tespit edildi. İyileşen sayısı vaka sayısını geçti
Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.