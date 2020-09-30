Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

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Toplantısı saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs Toplantısı merakla bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının ardından alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak ve son gelişmeleri vatandaşlara aktaracak. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, salgında son durum gibi detaylar da bu noktada öne çıkıyor. Peki; saat kaçta yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:25 Son Güncelleme: 30.9.2020 11:25 ABONE OL
Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Toplantısı saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı olamktadır. Günlük verilere göre son olarak 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Son 24 saatte vefat eden hasta sayısı ise 68 oldu. Peki; saat kaçta yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Peki; yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Detaylar şu şekilde;

Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Korona virüs Toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak. Bilim Kurulu tarafından alınacak yeni önlemler ve kararlar merak ediliyor.

Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Covid-19 tespit edildi. İyileşen sayısı vaka sayısını geçti

Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

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Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
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