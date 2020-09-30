Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı olamktadır. Günlük verilere göre son olarak 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Son 24 saatte vefat eden hasta sayısı ise 68 oldu. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta yapılacak? Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Detaylar şu şekilde;