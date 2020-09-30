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Birlikte kahvaltı yaptığı karı kocayı öldürüp intihar etti!

Kan donduran olay 'ın Alaplı ilçesinde yaşandı. Birlikte kahvaltı yaptığı Cemile (40) ve Hüseyin Kumuz (45) çiftini evlerinde tabancayla vurarak, öldüren Cevat Saydam (59), aracında intihar etti.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 10:50 Son Güncelleme: 30.9.2020 11:16 ABONE OL
Birlikte kahvaltı yaptığı karı kocayı öldürüp intihar etti!

Olay, saat 09.30 sıralarında, 690 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Cevat Saydam, iddiaya göre, evlerinde birlikte kahvaltı yaptığı Cemile Kumuz ve Hüseyin Kumuz'u bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ederek, öldürdü.

Birlikte kahvaltı yaptığı karı kocayı öldürüp intihar etti!

Ardından evden çıkıp, bindiği aracıyla kaçan Saydam, 1 kilometre sonra üst yoldan alt yola uçtu.

Birlikte kahvaltı yaptığı karı kocayı öldürüp intihar etti!

Saydam, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevat Saydam, yaşamını yitirdi.

Birlikte kahvaltı yaptığı karı kocayı öldürüp intihar etti!

Polis ekipleri, Kumuz çiftinin öldürüldüğü evde ve Saydam'ın aracının bulunduğu yerde güvenlik önlemi aldı.

Birlikte kahvaltı yaptığı karı kocayı öldürüp intihar etti!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Birlikte kahvaltı yaptığı karı kocayı öldürüp intihar etti!
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