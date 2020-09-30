Birlikte kahvaltı yaptığı karı kocayı öldürüp intihar etti!

Olay, saat 09.30 sıralarında, 690 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Cevat Saydam, iddiaya göre, evlerinde birlikte kahvaltı yaptığı Cemile Kumuz ve Hüseyin Kumuz'u bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ederek, öldürdü.