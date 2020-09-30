Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi.



Güvenlik görevlisinin olmadığı ve tek kişinin çalıştığı şubeye, akşam saatlerinde başında şapka ve yüzünde maske ile giren kimliği belirsiz kişi, kasaya yöneldi. Kasada görevli Serpil Büyük, gelen kişiye ne işlem yapmak istediğini sordu.



Bu sırada yanında getirdiği ekmek bıçağını Büyük'e doğrultan şüpheli, "Borcum var, zaten cezaevine gireceğim. Kasadaki parayı ver" dedi. Büyük, yaşadığı korkuyla kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı şüpheliye verdi.



Parayı alan şüpheli, PTT şubesinden koşarak, kaçtı. Serpil Büyük ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Şubede çalışma yapan polis, Büyük'ün ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek, soyguncunun eşkalini belirlemeye çalışan polis ekipleri, geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.