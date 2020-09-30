Çin'de ortaya çıkan coronavirüsün ardından şu sıralar bubonik veda gündemde trend başlıklar arasında yer alıyor. Son zamanlarda insanların sıklıkla araştırdığı ve Kara ölüm veya Kara veba diye adlandırılan bubonik vebanın belirtileri ise merak ediliyor. Çin'in ardından Moğalistan'da görüldüğü bilinen ölümcül veba yüzde oluşan siyah lekeler nedeniyle bu ismi almıştır. Peki Bubonik veba nedir, nasıl bulaşır? Çin'de görülen Bubonik veba belirtileri nelerdir?

BUBONİK VEBA (KARA VEBA) NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Veba hastalığın en ölümcül türü olan bubonik veba, Ortaçağ Avrupa'sında hayatı felç etmişti. Bu salgından sonra 'Kara ölüm' veya 'Kara veba' diye adlandırılan bubonik veba, dağ sıçanlarında bulunan pireler yoluyla yayılıyor. Veba, Yersinia pestis bakterisi tarafından oluşturulan enfeksiyon hastalıklarının genel adıdır.