Çöplükte bu halde bulundu, hayat mücadelesi veriyor

Yağmur ve fırtınanın dinmesinden sonra tekrar çöplüğe gittiğimizde köpekle karşılaştık ve olduğu yerden hemen aldık. Hemen İstanbul'a döndük tetkikler yapıldı ne yazık ki, kalp kurdu troid anemi enfeksiyonu bulunuyor. Kalçası ve arka bacağı da kırık şuan tedavi altında. Durumu ağır umarız en kısa surede iyileşir" diyerek İmmicite isimli ilaca ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.