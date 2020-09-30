Damadı evini yakan yaşlı kadın feryat etti: Hayatımız tehlikede

Fiziksel ve psikolojik şiddetin hiç bitmediğini öne süren Yıldız, "Evlendiğinden beri 30 yıldır kızıma gün yüzü göstermedi. Dövüyordu, bağırıyordu kızım bizden saklıyordu. 'Keserim seni, vururum seni, öldürürüm, yaşatmam seni' diyerek hep öyle korkutarak böyle oldu. Bu zamana kadar öyle yaşadı. Bizim hayatımız tehlikede. Biz onla uğraşamayız" ifadelerini kullandı.