Dava açtıkları kişi beraat edince çılgına döndüler!

Bursa'da, açtıkları silahlı tehdit davasını kaybedince hasmının evini taşlayan karı koca hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bir arazi satışı için anlaşan F.Ö. ve M.Ö. ile A.Y. arasında 25 bin liralık komisyon nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

Satışın ardından A.Y'yi merkez Nilüfer ilçesindeki ağaçlık alana çağıran çiftle A.Y. arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine aldığı komisyonu iade eden A.Y, iddiaya göre silah teşhirinde bulundu.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Çiftin şikayeti üzerine 29. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada A.Y, somut delile ulaşılamadığı gerekçesiyle beraat etti.

ARABASINI VE EVİNİ TAŞLADILAR

F.Ö. ve M.Ö, davanın ardından A.Y'nin evinin önünde hakaretler ederek arabasını ve evini taşladı.

Söz konusu saldırı anları sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

A.Y'nin avukatı Fırat Karayaka, AA muhabirine, müvekkilinin can güvenliğinin tehdit edildiğini belirterek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.