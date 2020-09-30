Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında meydana gelen 4.2 şiddetindeki son dakika depremleri hissedilmeye devam ediyor. Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ve fay hatlarında yaşanan anlık kırılmalar sonucu farklı şiddetlerde depremler meydana gelen ülkemizde vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek isteyerek deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

Vatandaşlarımızca merak edilen son dakika deprem ve kandilli ile AFAD son depremler listesi verilerine ilişkin detaylar şöyle…