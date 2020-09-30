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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultrusunda yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.2’lik sonrası vatandaşlarımız gelişmelerini merak ederek araştırma yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde soruyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 30.9.2020 18:37 Son Güncelleme: 30.9.2020 18:39 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında meydana gelen 4.2 şiddetindeki son dakika depremleri hissedilmeye devam ediyor. kuşağı sınırları içerisinde yer alan ve fay hatlarında yaşanan anlık kırılmalar sonucu farklı şiddetlerde depremler meydana gelen ülkemizde vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek isteyerek deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

Vatandaşlarımızca merak edilen ve kandilli ile verilerine ilişkin detaylar şöyle…

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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